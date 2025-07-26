«Сочи» — «Акрон». Стартовые составы на матч РПЛ

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Марсело, Осипов, Заика, Зиньковский, Сааведра, Коваленко, Крамарич, Ежов, Гуарирапа.
Запасные: Дегтев, Абердин, Чирков, Кайнов, Корнеев, Магаль, Барт, Васильев, Федоров, Игнатов.
«Акрон»: Гудиев, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Пестряков, Дзюба.
Запасные: Тереховский, Васютин, Эсковаль, Базилевский, Шершов, Данилин, Бакаев, Кузьмин, Хосонов, Дмитриев, Беншимол.
Матч «Сочи» — «Акрон» состоится 26 июля. Начало — в 20:30 мск.
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