Есть первая победа Карпина в «Динамо»! Обидел бывших благодаря дебютному голу Сергеева

На 90-й минуте «Динамо» заработало угловой и забило. Автором гола стал Скопинцев, который и вышел в первом тайме вместо Фернандеса. Тем не менее счёт не изменился, поскольку всё испортил Макаров. Вингер бело-голубых встал на пути мяча, забрался в офсайд. Не идёт у Дениса в последнее время. Так что первая победа Карпина в «Динамо» над испанским другом и коллегой Альбой оказалась в стиле «Барсы» Хави — минимальной, сухой. Москвичи нанесли шесть ударов против четырёх у ростовчан, а в створ — два против одного.