Валерий Карпин рассказал, какие эмоции испытал от игры с «Ростовом»

«Хорошо пообщались с Альбой, мы постоянно в контакте. Нет такой команды больше в чемпионате, где у меня родные и знакомые, как в “Ростове”. Всё-таки совсем недавно там работал. Эмоции от матча были непривычные, ностальгические», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.