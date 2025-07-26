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Валерий Карпин рассказал, какие эмоции испытал от игры с «Ростовом»

Главный тренер московского Динамо Валерий Карпин поделился эмоциями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Ранее специалист работал в «Ростове».

Источник: Чемпионат.com

«Хорошо пообщались с Альбой, мы постоянно в контакте. Нет такой команды больше в чемпионате, где у меня родные и знакомые, как в “Ростове”. Всё-таки совсем недавно там работал. Эмоции от матча были непривычные, ностальгические», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» сыграло вничью с Балтикой (1:1). 29 июля команда встретится с «Сочи» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а 2 августа бело-голубые в рамках 3-го тура Премьер-Лиги сыграют с «Краснодаром». По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Динамо
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
26.07.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Джонатан Альба
Голы
Динамо
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
23′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
87′
55
Максим Осипенко
42′
33
Иван Сергеев
82′
56
Леон Зайдензаль
91
Ярослав Гладышев
82′
14
Эль Мехди Маухуб
13
Николя Муми Нгамале
72′
77
Денис Макаров
6
Роберто Фернандес
43′
7
Дмитрий Скопинцев
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
10
Кирилл Щетинин
18
Константин Кучаев
4
Виктор Мелехин
29′
78
Дмитрий Чистяков
87
Андрей Лангович
79′
19
Хорен Байрамян
5
Данила Прохин
64′
67′
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
79′
91
Антон Шамонин
69
Егор Голенков
67′
9
Мохаммад Мохеби
62
Иван Комаров
56′
6
Александр Тарасов
Статистика
Динамо
Ростов
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
2
1
Угловые
4
4
Фолы
16
19
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти