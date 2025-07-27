Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от «Локомотива»

Бились до конца. Один мяч отыграли, но, к сожалению, нужно убрать такие мячи пропущенные. И, конечно, в атаке нужно играть более вертикально, больше доставлять мячей для Джона [Кордобы], быстрее проходить среднюю часть поля. В общем, много ещё есть над чем работать. Но в целом игра, считаю, была равная, проходила с небольшим нашим преимуществом, которое, к сожалению, мы не смогли трансформировать в забитые мячи", — сказал Мусаев на пресс-конференции.