Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от «Локомотива»

«Хорошо начали игру, были определённые подходы. Игра проходила с нашим преимуществом. После этого в первой же атаке, даже в первом подходе заработали пенальти. Игра стала удобной для “Локомотива”. Они так любят играть в среднем блоке на быстрых атаках. Мы стали больше рисковать. Второй гол тоже очень лёгкий.
Бились до конца. Один мяч отыграли, но, к сожалению, нужно убрать такие мячи пропущенные. И, конечно, в атаке нужно играть более вертикально, больше доставлять мячей для Джона [Кордобы], быстрее проходить среднюю часть поля. В общем, много ещё есть над чем работать. Но в целом игра, считаю, была равная, проходила с небольшим нашим преимуществом, которое, к сожалению, мы не смогли трансформировать в забитые мячи", — сказал Мусаев на пресс-конференции.
Мурад Мусаев
Михаил Галактионов
Дэвид Мозес Кобнан
(Эдуард Сперцян)
90+4′
Алексей Батраков
34′
Алексей Батраков
(Александр Руденко)
80′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
33′
98
Сергей Петров
73′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
57′
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
74′
14
Густаво Фуртадо Сантос
77′
53
Александр Черников
73′
8
Данила Козлов
88
Никита Кривцов
57′
90
Дэвид Мозес Кобнан
1
Антон Митрюшкин
90+3′
45
Александр Сильянов
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
77′
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
67′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
68′
77
Илья Самошников
10
Дмитрий Воробьев
38′
73′
27
Николай Комличенко
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти