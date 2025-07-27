Сергей Варатынов: «Могли выиграть у “Спартака” и без удаления Заболотного»

— Наверное, он выше уровнем за счёт быстроты каких-то движений, больше мастерства у игроков и быстрее ходит мяч. По борьбе я бы не сказал, что она сильнее, чем в первой лиге. В первой лиге намного больше идёт борьбы, многое построено на какой-то физике и выносливости, а здесь в РПЛ больше на технике. В премьер-лиге потехничнее соперники и потяжелее один в один против них играть, потому что ты выбрасываешь себя и сразу можешь опрокинуть нападающих. В этом плане тяжелее. А так особенной разницы пока не чувствуется.