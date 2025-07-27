Сергей Варатынов: «Могли выиграть у “Спартака” и без удаления Заболотного»

Футболисты калининградской «Балтики» продолжают творить сенсации на старте чемпионата России по футболу. Вернувшаяся по итогам прошлого сезона в РПЛ команда набрала в первых двух турах четыре очка из шести по итогам выездов в Москву к клубам, претендующим на золото. На прошлой неделе подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с «Динамо» (1:1).
А в субботу они разгромили «Спартак» (3:0). В интервью «Известиям» защитник «Балтики» Сергей Варатынов поделился эмоциями от этого успеха, рассказал, насколько на результат повлияло удаление нападающего красно-белых Антона Заболотного на 11-й минуте матча, а также прокомментировал свой дебют в РПЛ в 22 года и банкротство своего предыдущего клуба «Химки».
— Насколько на результат матча повлияло раннее удаление Заболотного? Без него «Балтика» могла выиграть?
— Насчёт того, обыграли бы «Спартак» или нет… Не знаю, как бы складывалась игра. Но мне кажется, что даже до удаления мы играли неплохо, поддавливали «Спартак», у него особо моментов будто бы и не было. Я считаю, что могли выиграть и так, но удаление Заболотного, конечно, серьёзно повлияло на игру.
— Ваше руководство и партнёры по команде после выездной ничьи с «Динамо» выражали недовольство тем, что не удалось выиграть. Можно сказать, что всегда так будете играть на победу, даже в гостевых матчах с топ-клубами?
— Да, в любой игре мы пытаемся играть на максимуме, выкладываться и забирать свои очки, как можно больше очков. По поводу прошлой игры с «Динамо» я считаю, что в принципе мы хорошо играли и создавали моменты, но во втором тайме не доводили дело до ударов и, наверное, ничья — это закономерный результат.
— Два прошедших матча с «Динамо» и «Спартаком» стали дебютными для вас в РПЛ. Чем этот турнир отличается от первой лиги?
— Наверное, он выше уровнем за счёт быстроты каких-то движений, больше мастерства у игроков и быстрее ходит мяч. По борьбе я бы не сказал, что она сильнее, чем в первой лиге. В первой лиге намного больше идёт борьбы, многое построено на какой-то физике и выносливости, а здесь в РПЛ больше на технике. В премьер-лиге потехничнее соперники и потяжелее один в один против них играть, потому что ты выбрасываешь себя и сразу можешь опрокинуть нападающих. В этом плане тяжелее. А так особенной разницы пока не чувствуется.
— Вы второй сезон играет в «Балтике» и третий под руководством Андрея Талалаева, с которым начали сотрудничать ещё в позапрошлом сезоне в «Химках». За счёт чего постоянно у него в составе оказываетесь?
— Думаю, за счёт того, что полностью выполняю его установки, выкладываюсь на максимуме на тренировках, — он такое любит. Наверное, из-за этого. Честно не знаю, насчет этого не разговаривал с ним никогда.
— Год назад вывел из первой лиги в РПЛ «Химки», но вскоре был уволен из клуба, а затем подмосковную команду покинули и вы. Можно сказать, что ваш дебют в премьер-лиге мог состояться на год раньше, если бы Талалаева тогда не отправили в отставку?
— Насчёт этого не знаю, но, возможно, что да. Мне, конечно, было неприятно уходить из клуба, который только вышел в РПЛ, но это футбольная жизнь. Много таких случаев бывает, когда люди выводят команды из ФНЛ, а потом их отправляют обратно в ФНЛ, и они оказываются не нужны на уровне выше.
— Удивились, когда в этом году услышали о финансовых проблемах «Химок»?
— Постепенно какие-то слухи появлялись. И я понимал, что такое может произойти. Но что всё закончится именно закрытием клуба — это неожиданно, конечно.
— Вам «Химки» не остались должны?
— Нет, они мне всё выплатил, когда я уходил прошлым летом.
— Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов говорит о задаче финишировать в этом сезоне в первой десятке РПЛ. Как оцените шансы на это?
— Положительно оцениваю. В принципе, мы показываем хороший футбол. Я считаю, что мы демонстрируем хорошую игру, и у нас немаленькие шансы решить эту поставленную задачу.
Алексей Фомин