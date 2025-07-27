«Балтика» установила историческое клубное достижение после разгрома «Спартака»

На данный момент калининградский клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Талалаева четыре очка после двух туров. Отметим, что «Балтика» провела на старте сезона два матча в гостях с московскими командами: с «Динамо» (1:1) и со «Спартаком» (3:0).