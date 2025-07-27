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«Балтика» установила историческое клубное достижение после разгрома «Спартака»

Калининградская «Балтика» с разгромным счётом 3:0 переиграла в гостях «Спартак», тем самым установив историческое клубное достижение в матчах с московскими командами, прервав сверхпродолжительную серию без побед. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, «Балтика» впервые в своей истории обыграла какой-либо московский клуб в гостях в чемпионате России. Это произошло с 21-й попытки. Кроме того, данная победа стала первой для специалиста Андрея Талалаева в играх со «Спартаком» в РПЛ в девятом матче.

На данный момент калининградский клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Талалаева четыре очка после двух туров. Отметим, что «Балтика» провела на старте сезона два матча в гостях с московскими командами: с «Динамо» (1:1) и со «Спартаком» (3:0).