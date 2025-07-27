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Черданцев отреагировал на призыв Морено отдать половину зарплаты из-за результатов «Сочи»

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев прокомментировал слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено, который призвал игроков пожертвовать половину месячной зарплаты на развитие клуба в связи с неудачным стартом РПЛ-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

Отметим, что испанский специалист заявил, что ни он, ни игроки не достойны текущей зарплаты и сам отдаст половину денег для развития клуба, однако если юридически это сделать не удастся, то он пожертвует их на благотворительность.

«Я не думаю, что это позёрство. Я думаю, что он не бросает слова на ветер. Мне кажется, это должно вызывать уважение. Чел работал в “Барселоне”! Не поваром. Хотя это уже было бы неплохо. Он улетел в самый сложный географически футбольный турнир в мире, вернулся в РПЛ, хотя, думаю, 20 раз мог бы свалить в Испанию на меньшие деньги, понятно, но вообще, чтобы в *** не дуть. Нет. Прогнал по всей России. Продолжает работать. По игре в 1-м туре “Сочи” смотрелся очень даже неплохо. Но тренер не может выйти и играть на поле вместо футболистов. Не знаю, что именно там в “Сочи” происходит, но Морено респект», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, на старте сезона-2025/2026 «Сочи» проиграл два матча из двух сыгранных со счётом 0:7. Команда Морено уступила в гостях «Локомотиву» (0:3) и дома «Акрону» (0:4) и теперь располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.

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