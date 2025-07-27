Станкович рассказал, накажет ли Заболотного и Маркиньоса за удаления в матче с «Балтикой»

А удаление Заболотного — это игровой эпизод. На мой взгляд, ему просто не повезло. Он хотел сыграть в мяч, но не успел. Так получилось. Нужно какие‑то решения принимать в любом случае. Но мне нужно и о своём здоровье позаботиться, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».