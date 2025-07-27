Антон Заболотный: теперь меня будут критиковать ещё больше, но это по делу

«Меня всегда критиковали, на протяжении всей карьеры. Я хорошо с этим справляюсь. Теперь, после удаления в матче с “Балтикой” критики будет ещё больше, но это по делу», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.