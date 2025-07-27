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Антон Заболотный: теперь меня будут критиковать ещё больше, но это по делу

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный заявил, что ожидает увеличения критики в свой адрес после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:3).

Источник: Чемпионат.com

В этой игре футболист получил красную карточку.

«Меня всегда критиковали, на протяжении всей карьеры. Я хорошо с этим справляюсь. Теперь, после удаления в матче с “Балтикой” критики будет ещё больше, но это по делу», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Заболотный является выпускником академии ЦСКА. В 2013 году нападающий покинул стан красно-синих, но вернулся в команду летом 2021 года. За основную команду армейцев он забил 22 гола в 104 матчах во всех турнирах. В составе «Зенита» Заболотный выступал с 2018 по 2019 год. Форвард принял участие в 44 матчах во всех соревнованиях, где отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.