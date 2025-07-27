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Карпин раскрыл, что сказал Овечкин в раздевалке «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после победы в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» заявил, что Александр Овечкин поздравил игроков с этим результатом. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Источник: РИА "Новости"

«Да, Овечкин пришел после матча в раздевалку. Что сказал? Думаете, он сказал, что мы все идиоты, или что‑то такое? Просто поздравил. Что он еще может сказать?» — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Иван Сергеев на 23-й минуте матча.

После двух туров «Динамо» набрало четыре очка и занимает четвертое место. В первом матче подопечные Карпина не смогли обыграть «Балтику».

В следующем туре «Динамо» поедет на выезд к действующему чемпиону страны — «Краснодару». Встреча состоится 2 августа, начало в 20:30 по московскому времени.

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