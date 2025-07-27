Дзюба вышел в лидеры чемпионатов России по количеству незабитых пенальти

В субботу в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (4:0) 36-летний футболист не смог переиграть вратаря соперника на 57-й минуте.
Для Дзюбы этот 11-метровый удар стал 10-м, который он не смог забить в чемпионате России. Таким образом форвард тольяттинской команды обошел бывшего игрока «Ротора» Олега Веретенникова, на счету которого 9 незабитых пенальти.
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше