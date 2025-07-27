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Дзюба вышел в лидеры чемпионатов России по количеству незабитых пенальти

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал лидером по количеству незабитых пенальти за всю историю чемпионатов России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Источник: РИА "Новости"

В субботу в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (4:0) 36-летний футболист не смог переиграть вратаря соперника на 57-й минуте.

Для Дзюбы этот 11-метровый удар стал 10-м, который он не смог забить в чемпионате России. Таким образом форвард тольяттинской команды обошел бывшего игрока «Ротора» Олега Веретенникова, на счету которого 9 незабитых пенальти.

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