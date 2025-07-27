В «Спартаке» опровергли слухи о желании уволить спортивного директора Кахигао

«Как я уже неоднократно говорил, работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна. Сейчас речи о каких-то кадровых перестановках не идёт», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Кахигао занял должность спортивного директора российского гранда в январе 2025 года.
В прошлом сезоне красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 57 очков. В Фонбет Кубке России московская команда дошла до финала Пути регионов.