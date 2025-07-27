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Стали известны две причины, почему Мангаш хочет покинуть «Спартак» ради «Спортинга»

Левый защитник «Спартака» Рикарду Мангаш испытывает желание вернуться в Португалию, где интерес к нему проявляет «Спортинг».

Источник: Чемпионат.com

Во-первых, в скором времени у него должен родиться ребёнок. Во-вторых, 27-летний футболист хочет поработать с главным тренером португальской команды Руем Боржешем. Об этом сообщает Record.

Ранее появлялась информация, что красно-белые могут выручить € 4 млн с потенциальной продажи Мангаша в «Спортинг».

Мангаш перешёл в российский гранд из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.