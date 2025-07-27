Валерий Кечинов: Заболотный подвёл «Спартак» в матче с «Балтикой»

«Удаление Заболотного повлияло на игру “Спартака”, на развитие матча и, конечно, на результат. Идёт 11-я минута — даже если у игрока большая мотивация, нельзя совершать такой фол. Знают же, что такие нарушения караются красной карточкой. Заболотный подвёл команду.



“Балтика” физически хорошо готова. Им дали бонус в начале встречи. Стало понятно, что “Спартаку” будет тяжело. Команда поменяла план на матч — опустились играть от обороны, уповая на быстрые атаки. Но было видно, что рано или поздно соперник забьёт. Так и получилось. После второго удаления понял, что дело пахнет разгромом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.