Классная работа Талалаева, провал Станковича или стечение обстоятельств? Рабинер — о разгроме «Спартака»

Удаление Заболотного — результат игры «Балтики» на первых минутах
Спустя час после финального свистка у выхода с «Лукойл Арены», когда закончились пресс-конференции тренеров, ко мне подходило множество болельщиков красно-белых с просьбой оценить случившееся. Сами они оперировали эмоциональными характеристиками вроде «позор» и «безобразие», давали Деяну Станковичу (хорошо, хоть не отправляли в отставку немедленно) от месяца до трех. И, видимо, ждали от меня того же.
А я почему-то не был к этому готов.
Отнюдь не потому, что мне так нравится все, что делает сербский тренер. Происходящее с весны вызывает как раз таки больше тревоги, чем оптимизма. Но в данном случае, несмотря на все формальные признаки того самого позора (крупное поражение дома от новичка РПЛ, который ранее никогда «Спартак» в гостях не обыгрывал), склонен согласиться со словами самого Станковича, произнесшего много заслуженных комплиментов в адрес «Балтики», но отметившего: «Все сразу для нас пошло не так».
И Андрей Талалаев, в чей адрес такого количества публичных хвалебных слов, как в последнюю неделю, не раздавалось, кажется, никогда, отметил на пресс-конференции: многое в игре сложилось в пользу его команды. Бывают в футболе такие дни.
Другое дело, что сложилось не просто так.
Стартовые минуты, прошедшие до удаления Антона Заболотного, были отмечены абсолютной растерянностью «Спартака», когда ему приходилось выходить из обороны. «Балтика» уверенно накрывала хозяев высоким прессингом, а когда красно-белые пытались по примеру матча с махачкалинским «Динамо» вынести мяч на центрфорварда, защитник Кевин Андраде уверенно выиграл два верховых единоборства у Заболотного.
В межсезонье звучали слухи, что до «Спартака» Антона хотела приобрести «Балтика» и тренерский штаб команды эту идею поддержал, но на каких-то клубных уровнях эта идея была заблокирована как бесперспективная. Нападающего такое не могло не задеть, и есть большая вероятность того, что на игру он вышел заведенным и желавшим доказать калининградцам — кто бы это ни решил — их неправоту. Это плюс проигрыш первых двух воздушных дуэлей вывело Заболотного, хорошо выглядевшего в предыдущем матче, но так и не забившего и не отдавшего (1+1 были отменены), из равновесия. Результатом стал безрассудный фол на Мингияне Бевееве, когда Антон открытыми шипами воткнулся защитнику «Балтики» высоко в заднюю поверхность бедра.
По мне, это чистая красная, без вариантов. Не понимаю, о чем тут вообще спорить. Движение у Заболотного было, как модно теперь говорить, с продавливанием, нога аж вперед выгнулась. Хотя с современными трактовками объяснить можно что угодно как угодно, но у Сергея Карасева при просмотре ВАР просто не оставалось выбора.
Реактивный Саусь умеет и метко бить из сложных ситуаций
Но хоть это и произошло в самом начале матча — победу «Балтике» далеко не гарантировало. Напротив, часто бывает, что команда более низкого статуса, получая преимущество в одного игрока, начинает слишком сильно верить в себя; не умея действовать первым номером, идет в атаку большими силами — и получает от более мастеровитых игроков топ-клуба по полной программе. А потому далеко не уверен, что с этим гандикапом против «Спартака» справилась бы большая часть РПЛ.
«Балтика» сперва тоже растерялась, не будучи готовой к такому развитию событий. Минут 20−25 для нее прошли впустую — она толком не понимала, как распорядиться свалившимся на нее численным преимуществом. Талалаев еще до перерыва заменил Бевеева на Элдара Чивича, недавно перешедшего из «Ференцвароша», что многие отнесли к имевшейся у Мингияна желтой карточке. Как я понимаю, это, конечно, было одной из причин, но не единственной. «Балтике» требовалось обострить игру на левом фланге, а Бевеев все-таки крайний защитник или латераль скорее оборонительного плана, нежели атакующего. Многократный же чемпион Венгрии — человек, который способен дать качество во всех фазах.
Тайм закончился для гостей обидно отмененным голом Брайана Хиля после кучи-малы во вратарской и долгого просмотра ВАР. Версии отмены слышал разные: и удар по руке Максименко, когда тот попытался зафиксировать мяч, и блокировку голкипера «Спартака». С другой стороны, эпизод мог закончиться и назначением свободного удара внутри штрафной в ворота красно-белых. Потому что сначала Мангаш задерживал мяч лежа, а затем Кристофер Мартинс, пусть и на мгновение, на него сел. Доводилось слышать мнения, что Карасеву не хотелось еще сильнее обострять ситуацию, как это сделал его коллега Василий Казарцев туром ранее, — и он решил выпустить у болельщиков пар, в неочевидной ситуации обнаружив фол. Пусть, мол, «Балтика» в большинстве забивает на сто процентов чисто! И это сработало, как и давний принцип судейского руководителя российского футбола 1990-х Эдуарда Шкловского, высказанный в ответ на жалобу как раз по поводу отмененного гола: «Бейте издали и в “девятку”!» Правый вингер Владислав Саусь, которого тогда еще даже не было на белом свете, словно слышал этот призыв и воплотил его в жизнь.
Вообще, на второй тайм у гостей вышла другая команда. Говорят, этому поспособствовал разговор на повышенных тонах в перерыве — якобы по раздевалке даже летал макет с фишками. Любой способ разбудить команду правилен, если он приводит к результату. На 49-й минуте после подачи углового Саусь подкараулил мяч на отскоке и с небольшим рикошетом, подстроив корпус, положил его под дальнюю «девятку». Кому-то этот мяч показался похожим на знаменитый гол Бенжамена Павара в ворота аргентинцев на ЧМ-2018.
Показалось, что из-за скопления игроков в штрафной Александр Максименко то ли не видел момента удара, то ли его дезориентировал этот мини-рикошет. Но гол отменить было уже невозможно, и он был в какой-то степени отрепетирован: аналитики «Балтики» по итогам матча «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) «поймали» то, что слишком много спартаковцев при стандартах располагаются глубоко в штрафной, а в зоне подбора возникают проблемы. Сам Талалаев, кстати, смотрел игру красно-белых в первом туре с трибуны, что считает важным, поскольку далеко не все можно разглядеть с любой камеры.
О Саусе следует сказать особо. У 21-летнего игрока незаурядная скорость, которую он продемонстрировал уже в игре первого тура с «Динамо» в эпизоде с прорывом по правому флангу и передачей на гол Хиля. А от того, что он сотворил в конце первого тайма встречи со «Спартаком», рты пооткрывались у многих. Рикардо Мангаш считается самым быстрым защитником в «Спартаке», но Саусь, пробросив мимо него мяч, обогнал его как «Мерседес» — «Запорожец». Португалец вынужден был фолить на желтую карточку. А потом еще и такой гол.
Талалаев на пресс-конференции захваливать и даже просто выделять молодого игрока не стал, понимая, чем это чревато. Но факт, что уроженец Краснодарского края и воспитанник школы в подмосковном Егорьевске, попавший затем в систему «Зенита» и даже сыгравший за него один матч в 2023 году, в «Балтике» пока смотрится очень хорошо. И словно символизирует эту быструю (что особо отметил Станкович) и неутомимую команду, прекрасно готовую к сезону функционально.
К концу игры «Спартак» рассыпался
«Балтика» едва не забила еще дважды в течение нескольких следующих минут: сначала Хиль вышел на ударную позицию, но пробил рядом со штангой, а затем его же гол не засчитали из-за офсайда — уже второго у гостей в этой игре, после которого пришлось отменять взятие ворот.
Станкович отреагировал на пропущенный мяч неочевидными заменами, при наличии трех игроков на желтых карточках убрав с поля «чистых» Денисова и Литвинова в пользу Хлусевича и Дуарте. Атаку это едва ли усилило, опасность получения красных не сняло. Разве что Деян наконец-то обратил внимание на то, что было заметно еще в первом тайме: «Балтика» стремилась атаковать как раз через зону между Денисовым и Литвиновым. И там у хозяев возникали определенные проблемы.
Но куда более серьезные ждали «Спартак» на исходе часа игры — при проигрышном счете он еще и остался вдевятером: Маркиньос, получивший сначала желтую карточку на исходе первого тайма за разговоры с судьями на тему гола Хиля (позже отмененного ВАР), теперь схватил рукой того же Сауся. Но тут сплоховал арбитр на линии, не заметивший офсайда у балтийца. А отменять желтую карточку видеоарбитры права не имеют. На мой взгляд, зря.
Впрочем, у Станковича хватило здравого смысла не сваливать на судей исход матча — на пресс-конференции он лишь упомянул эпизод с первой желтой Маркиньосу, сказав, что мяч Хиля надо было отменять сразу и тогда бразилец не был бы «награжден» предупреждением. Не вижу в этих словах никакого рационального зерна, поскольку эпизод для судей был сложнейший и требовавший разбирательства. Скорее обращают на себя внимание слова Станковича о том, что он от всего этого устал и беспокоится за здоровье. Как бы это не было началом психологической подготовки болельщиков и прессы к отставке. Надеюсь все же, что это не более чем искренний выплеск чувств.
Вдевятером спасти «Спартак» могло только чудо, тем более что «Балтика» после перерыва контролировала игру с полной уверенностью. Лишь в одной атаке, казалось, хозяева могли что-то придумать, но сперва выздоровевший Ливай Гарсия (он вышел на замену вскоре после удаления Заболотного и занял место в центре нападения), выиграв корпус на левом фланге, почему-то не рванул в чужую штрафную, хотя его позиция выглядела для того перспективной. И почти сразу же Хлусевич, получив мяч в штрафной и обыграв защитника, не стал ловить его на ложном замахе и уходить в центр, а, наоборот, сместился к лицевой линии, откуда ничего уже нельзя было сделать.
И почти сразу же случился второй гол, всю интригу этого матча и закончивший. Чивич без сопротивления полупрострелил-полуударил из-за штрафной, а еще один вышедший на замену игрок, форвард Тентон Йенне, как на тренировке подставил «щечку» и перевел мяч в сетку. Тут изумила игра спартаковской обороны: и Чивичу никто бить не мешал, и Бабич бросил Йенне, который находился строго посередине между Срджаном и Дуарте.
После этого «Спартак» просто перестал играть и закономерно получил третий: Максименко, для которого это был далеко не лучший матч, отбил не самый сильный удар прямо на Титкова, который рванул на добивание, а Мангаш за ним не уследил. Рикарду потратил очень много сил в течение всей игры, бороздя бровку в меньшинстве, и тут ему быстроты реакции как раз и не хватило.
«Не знаю, можно ли исправить». О каких вещах говорил Станкович?
Очень многое в этот день произошло впервые. «Балтика» впервые обыграла «Спартак» в Москве. Талалаев в роли главного тренера впервые победил красно-белых. Не знаю, планировали ли калининградцы увезти из столицы после двух туров с «Динамо» и «Спартаком» четыре очка, но то, что они это сделали, выглядит абсолютно заслуженным.
При этом прав главный тренер «Балтики»: на «Динамо» со «Спартаком» настраивать команду не надо, а вот следующие два матча — дома с «Оренбургом» и в Самаре с «Крыльями» — покажут, с какой заряженностью дебютанты премьер-лиги выйдут на теоретически себе подобных. Понятно, что у самого Талалаева достаточно методов, чтобы воздействовать на команду, и он понимает ловушку, в которую та может угодить. Я бы тут еще напомнил прошлогодний «Оренбург», в первом туре обыгравший «Спартак», а потом долго-долго ни у кого не выигрывавший и очнувшийся лишь весной. Чего ему не хватило бы, если бы не чудеса, которые творились летом в РПЛ.
Что же касается «Спартака», то предлагаю все же пока счесть случившееся стечением обстоятельств. Когда вы всю неделю отрабатываете игру на Заболотного, а потом лишаетесь его из-за удаления на десятой минуте — растеряются многие. А тут еще и соперник оказался готов к тому, чтобы воспользоваться предоставленным ему шансом.
Я спрашивал Станковича о том, как оценивать игру спартаковской обороны при втором и третьем мячах — Бабича с Дуарте в первом случае, Мангаша — во втором. Он отвечал, что упомянутые ошибки были, но в конце игры в формате девять на одиннадцать такое простить можно.
«Но есть вещи, которые меня волнуют намного больше, — добавил он. — И я не знаю, можно ли их исправить».
После чего поблагодарил присутствующих, встал и ушел. Оставив большой вопросительный знак о том, что он имел в виду. Надеюсь, все-таки не судейство — эти песни уже утомили. Но что?..