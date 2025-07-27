Классная работа Талалаева, провал Станковича или стечение обстоятельств? Рабинер — о разгроме «Спартака»

Тайм закончился для гостей обидно отмененным голом Брайана Хиля после кучи-малы во вратарской и долгого просмотра ВАР. Версии отмены слышал разные: и удар по руке Максименко, когда тот попытался зафиксировать мяч, и блокировку голкипера «Спартака». С другой стороны, эпизод мог закончиться и назначением свободного удара внутри штрафной в ворота красно-белых. Потому что сначала Мангаш задерживал мяч лежа, а затем Кристофер Мартинс, пусть и на мгновение, на него сел. Доводилось слышать мнения, что Карасеву не хотелось еще сильнее обострять ситуацию, как это сделал его коллега Василий Казарцев туром ранее, — и он решил выпустить у болельщиков пар, в неочевидной ситуации обнаружив фол. Пусть, мол, «Балтика» в большинстве забивает на сто процентов чисто! И это сработало, как и давний принцип судейского руководителя российского футбола 1990-х Эдуарда Шкловского, высказанный в ответ на жалобу как раз по поводу отмененного гола: «Бейте издали и в “девятку”!» Правый вингер Владислав Саусь, которого тогда еще даже не было на белом свете, словно слышал этот призыв и воплотил его в жизнь.