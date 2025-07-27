Новое имя в РПЛ! Саусь — герой сенсаций «Балтики» со «Спартаком» и «Динамо»

«Эти полгода мы следили и за Матвеем, и за Владиславом. Они хорошо себя проявили в команде УОР № 5 “Мастер-Сатурн”. Здорово играли, выделялись… Что касается Владислава, он игрок середины поля. И, по моему мнению, он был не только лучшим игроком команды, но и одним из лучших игроков в ЮФЛ-1. Именно поэтому он нам и приглянулся. Сауся ждёт серьёзная конкуренция, потому что мы говорим про центр поля. Я надеюсь, что Владислав себя проявит и пойдёт дальше по нашей лестнице вверх».