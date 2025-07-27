«Спартак» сам себя прибил«. Дзюба высказался о поражении красно-белых в матче с “Балтикой”

Красно-белые заканчивали игру вдевятером и уступили со счётом 0:3.
«Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил. Но это не наши проблемы. А Кубок — это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена, и нам тоже интересно, как ребята себя проявят«, — приводит слова Дзюбы “РБ Спорт”.
29 июля тольяттинцы сыграют с «Балтикой» в рамках Фонбет Кубка России. В следующем туре чемпионата «Акрон» встретится со «Спартаком». Матч состоится 3 августа.
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