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«Спартак» сам себя прибил«. Дзюба высказался о поражении красно-белых в матче с “Балтикой”

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».

Источник: Чемпионат.com

Красно-белые заканчивали игру вдевятером и уступили со счётом 0:3.

«Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил. Но это не наши проблемы. А Кубок — это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена, и нам тоже интересно, как ребята себя проявят«, — приводит слова Дзюбы “РБ Спорт”.

29 июля тольяттинцы сыграют с «Балтикой» в рамках Фонбет Кубка России. В следующем туре чемпионата «Акрон» встретится со «Спартаком». Матч состоится 3 августа.

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