ЦСКА не хочет отпускать Рошу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ

Защитник выступает в составе ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне Роша принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.