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ЦСКА не хочет отпускать Рошу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ

В агентстве Sferico Sport Management, представляющем интересы центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали информацию об интересе к футболисту со стороны «Аль-Джазиры» из ОАЭ.

Источник: Чемпионат.com

«Аль-Джазира» заинтересован в Роше, мы ведём переговоры. Но ЦСКА не хочет отпускать игрока«, — сообщили в агентстве Sferico Sport Management корреспонденту “Чемпионата” Марии Куцубеевой.

Защитник выступает в составе ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне Роша принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.