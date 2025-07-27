ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Алвес, Кисляк, Гаич, Шуманский, Алеррандро.
«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Силва, Садулаев, Касинтура, Мануэл, Конате, Мансилья.
В рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» в стартовом туре уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.
В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).