Капитан «Сочи» Алвес раскритиковал игру команды в матче против «Акрона»

«Честно говоря, сложно что-то объяснять. Все, кто были на стадионе или смотрели матч, сами все видели. Особенно первые 15 минут — это было ужасно. Так играть на уровне РПЛ просто стыдно. Мы не имели права выходить на поле с таким отношением. Я говорю от лица всей команды, но начинаю с себя: как капитан, я обязан требовать от себя большего и показывать пример. С тем настроем, который мы продемонстрировали сегодня, мы не заслуживаем права представлять футбольный клуб “Сочи”, — приводит слова Алвеса пресс-служба клуба.