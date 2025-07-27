Капитан «Сочи» Алвес раскритиковал игру команды в матче против «Акрона»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Капитан футбольного клуба «Сочи» Марсело Алвес заявил, что уровень игры команды в матче против тольяттинского «Акрона» был стыдным для Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча второго тура РПЛ, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. «Акрон» одержал свою крупнейшую победу за время выступления в высшем дивизионе.
«Честно говоря, сложно что-то объяснять. Все, кто были на стадионе или смотрели матч, сами все видели. Особенно первые 15 минут — это было ужасно. Так играть на уровне РПЛ просто стыдно. Мы не имели права выходить на поле с таким отношением. Я говорю от лица всей команды, но начинаю с себя: как капитан, я обязан требовать от себя большего и показывать пример. С тем настроем, который мы продемонстрировали сегодня, мы не заслуживаем права представлять футбольный клуб “Сочи”, — приводит слова Алвеса пресс-служба клуба.
Также Алвес обратился к болельщикам: «Я хочу принести искренние извинения всем, кто переживает за нас. Мы должны переосмыслить все, что произошло, и вернуться на поле с другим настроем. Только так можно двигаться вперед».
По итогам двух туров «Сочи» не набрал очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В третьем туре «южане» сыграют в гостях с казанским «Рубином».