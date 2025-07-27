Дзюба: всё, что вложили в меня — спартаковское. Гол, пас, передача, этому я благодарен

«Мы много общаемся с ребятами, в Counter-Strike играем, поэтому я пацанам эту страсть стараюсь привить. Я с детства с футболом, сколько себя помню. Это и сейчас моя жизнь. С появлением детей, конечно, это ушло на второй план, но я остаюсь тем юнцом, который начинал в “Спартаке”. И всё, что вложили в меня — это спартаковское. Гол, пас, передача, этому я очень благодарен. Как закончу играть — буду вспоминать», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».