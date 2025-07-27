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Дмитрий Булыкин объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Балтики»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал причины поражения «Спартака» от «Балтики» со счётом 0:3 в рамках 2-го тура сезона-2025/2026 Российской Премьер-лиги.

Источник: Чемпионат.com

«С поражением “Спартака” всё понятно — удаление в начале матча сыграло свою роль. Дальше уже было очень тяжело. У “Балтики”, может быть, мастерства не так много, но движение хорошее. “Динамо” с ними и 11 на 11 мучилось, а “Спартак” в меньшинстве весь матч играл. “Спартак” в этом матче не просто не проявил себя, так ещё и крупно проиграл перед своими болельщиками. Ходили спорили с судьями, а нужно было забивать. В итоге просто разочаровались и ничего не могли сделать с хорошо подготовленной “Балтикой”, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом “Чемпионата”.