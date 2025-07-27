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«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и махачкалинское «Динамо».

Источник: Пресс-служба "Оренбурга"

Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Квеквескири, Савельев, Томпсон, Гюрлюк.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Шумахов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Зинович, Сердеров, Агаларов.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Оренбург» встречался с ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 0:0. Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило московскому «Спартаку» со счётом 0:1.

Прошлый сезон РПЛ махачкалинцы завершили на 11-м месте, набрав 29 очков. «Оренбург» с 19 очками занял 15-ю строчку, но остался в высшем дивизионе из-за того, что «Торпедо» было исключено из числа участников лиги.