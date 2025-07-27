«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Квеквескири, Савельев, Томпсон, Гюрлюк.
«Динамо» Махачкала: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Шумахов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Зинович, Сердеров, Агаларов.
В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата России «Оренбург» встречался с ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 0:0. Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило московскому «Спартаку» со счётом 0:1.
Прошлый сезон РПЛ махачкалинцы завершили на 11-м месте, набрав 29 очков. «Оренбург» с 19 очками занял 15-ю строчку, но остался в высшем дивизионе из-за того, что «Торпедо» было исключено из числа участников лиги.