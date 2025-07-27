«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

Прошлый сезон РПЛ махачкалинцы завершили на 11-м месте, набрав 29 очков. «Оренбург» с 19 очками занял 15-ю строчку, но остался в высшем дивизионе из-за того, что «Торпедо» было исключено из числа участников лиги.