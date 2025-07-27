Главный тренер ЦСКА Челестини: Нам не хватает игроков

«У нас 17−18 игроков. В защите у нас хватает игроков, в полузащите тоже не хватает. Нам нужна “шестёрка”. Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.