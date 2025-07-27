Главный тренер ЦСКА Челестини: Нам не хватает игроков

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.
«У нас 17−18 игроков. В защите у нас хватает игроков, в полузащите тоже не хватает. Нам нужна “шестёрка”. Нам нужен игрок в атакующую линию. Но клуб работает над усилением», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА набрал четыре очка за два тура и располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» занимает 14-е место. У команды 0 очков в двух стартовых матчах.
Фабио Челестини
Александр Сторожук
Данил Круговой
45+2′
Данил Круговой
(Матвей Кисляк)
45+3′
Брайан Мансилья
(Эгаш Касинтура)
15′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
51′
27
Роберту Барбоза Мойзес
40′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
4
Виллиан Роша
31
Матвей Кисляк
8
Артем Шуманский
49′
17
Кирилл Глебов
9
Алеррандро
68′
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
58′
76′
20
Секу Койта
1
Вадим Ульянов
55
Дарко Тодорович
76′
86′
8
Мирослав Богосавац
75
Надер Гандри
54′
4
Турпал-Али Ибишев
21
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
75′
70
Абакар Гаджиев
10
Лечи Садулаев
46′
20
Максим Самородов
11
Силва Лима Исмаэл
69′
14
Амин Талаль
13
Мохамед Конате
46′
77
Георгий Мелкадзе
17
Эгаш Касинтура
90′
22
Мехди Заре
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти