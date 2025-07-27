«Зачем им тогда академия?» Петржела раскритиковал «Зенит» из-за большого числа легионеров

Когда я работал в «Зените», то ставил на молодых российских игроков, и это чуть не стоило мне места. Но игроки отплатили мне той же монетой на поле. Болельщикам тоже нравилось приходить на стадион и болеть за своих: за Аршавина, Кержакова, Радимова, Денисова, Быстрова, Анюкова и других", — приводит слова Петржелы Legalbet.