«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

Гости открыли счет на 49-й минуте, отличился Джавад Хоссейнеджад. На 75-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Максима Савельева.
«Оренбург» во второй раз сыграл вничью и с двумя очками занимает 11-е место в РПЛ. «Динамо» набрало первое очко и идет 12-м в турнирной таблице.
В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Балтикой», а махачкалинцы дома примут «Ахмат». Обе игры пройдут 3 августа.
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
27.07.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Хасанби Биджиев
Голы
Оренбург
Максим Савельев
(Артем Касимов)
74′
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
(Сердер Сердеров)
49′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
44
Анри Чичинадзе
5
Алексей Татаев
31
Георгий Зотов
3
Данила Ведерников
33
Ираклий Квеквескири
38
Артем Касимов
86′
4
Данила Хотулев
16
Хорди Томпсон
46′
29
Владан Бубанья
8
Владислав Камилов
38′
46′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
90′
10
Саид Сахархизан
7
Эмирджан Гюрлюк
56′
30
Гедеон Гузина
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
90+1′
99
Муталип Алибеков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
19
Кирилл Зинович
46′
10
Джавад Хоссейннеджад
28
Сердер Сердеров
60′
64′
96
Кирилл Помешкин
90′
21
Абдулпаша Джабраилов
25
Гамид Агаларов
86′
9
Ражаб Магомедов
Статистика
Оренбург
Динамо Мх
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
1
4
Угловые
10
1
Фолы
20
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти