Семак — о легионерах в «Зените»: «Мы развиваем футбол российский. Очень важно, чтобы играли сильнейшие»

— Мы развиваем футбол российский. Тут важен уровень конкуренции для меня, как для тренера. Очень важно, чтобы играли сильнейшие, уровень конкуренции был большой.
Вы прекрасно помните те годы, в которые ЦСКА побеждал, и «Зенит» побеждал в еврокубках, и сборная хорошо выступала, никакого лимита не было. Это не мешало российским игрокам и уезжать в Европу и быть на ведущих ролях в своих клубах.
Вспомните, в «Зените» какая была плеяда российских игроков, в ЦСКА плеяда российских игроков, которые были лидерами команды. Поэтому здесь вопрос исключительно конкуренции. А если иностранные игроки или те, которые приезжают, сильнее наших, то это вопрос здоровой конкуренции.
Будут сильнее наши — будут наши играть. Это профессиональный футбол, здесь нужно понять те правила, по которым все будут играть и двигаться дальше. А этим и интересен футбол — значит, должны быть сильные игроки для того, чтобы клубы были сильные. Все же просто.
— Но у многих нет шансов…
— Подождите, но играют же, Батраков, Тюкавин играет, им никто не мешает, и они в любом клубе будут играть, потому что они сильнее тех, которые есть. Вы ищите не там, на мой взгляд, где нужно, это абсолютно неправильно. Во многих странах нет абсолютно никакого лимита, это не мешает клубам играть и двигаться дальше. И во многих самых сильных чемпионатах тоже совсем другой лимит, — приводятся слова Семака на сайте клуба.
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти