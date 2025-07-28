Семак — о легионерах в «Зените»: «Мы развиваем футбол российский. Очень важно, чтобы играли сильнейшие»

— Подождите, но играют же, Батраков, Тюкавин играет, им никто не мешает, и они в любом клубе будут играть, потому что они сильнее тех, которые есть. Вы ищите не там, на мой взгляд, где нужно, это абсолютно неправильно. Во многих странах нет абсолютно никакого лимита, это не мешает клубам играть и двигаться дальше. И во многих самых сильных чемпионатах тоже совсем другой лимит, — приводятся слова Семака на сайте клуба.