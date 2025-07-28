Рахимов — о ничьей с «Зенитом»: «Когда на 90 минуте сравниваешь счет с таким соперником — это радость»

«Оба тайма не были плохими, просто дарить нельзя такие моменты против такого соперника. Длинная простая передача, когда был назначен пенальти — нельзя полностью поворачиваться спиной и не контролировать полет мяча. Если не контролируешь, он может попасть в любое место. К несчастью, попал в руку. Это ошибка.
Второй гол мы получили на открытом мяче, два защитника располагаются в совершенно свободных зонах, они делают движение вперед при длинной передаче за спину. Такие моменты дарить нельзя, а там сразу великолепное исполнение — подача и удар головой. Нельзя охранять воздух, мы должны играть за линией мяча, более компактно и близко к сопернику, вступать в единоборство.
Во втором тайме многое изменилось. Но после 75 минуты мы опять сделали то же самое, и сопернику удавалось давать проникающие передачи. Наши голы — это награда за то, что они в течение всего тайма бились. Когда ты на 90 минуте сравниваешь счет с таким соперником — это радость», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.
«Зенит» по ходу встречи вел со счетом 2:0. Ничью казанцам принес гол Даку, о трансфере которого сине-бело-голубые не сумели договориться в летнее трансферное окно.
«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти