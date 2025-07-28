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Экс-футболист «Зенита» отказался от перехода в «Спартак», пишут СМИ

Globo: экс-игрок «Зенита» Артур отказался от перехода из «Ботафого» в «Спартак».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший футболист петербургского «Зенита» Артур отказался от перехода из бразильского «Ботафого» в московский «Спартак», сообщает Globo.

Ранее СМИ сообщали, что российский клуб предлагал за трансфер нападающего около 15 млн евро. Однако, по информации источника, Артур не хочет возвращаться в Россию по семейным обстоятельствам. «Ботафого» также отклонил предложение «красно-белых», так как не хочет терять еще одного игрока в трансферное окно.

Отмечается, что «Спартак» интересовался Артуром еще в июне, но сделал официальное предложение только в конце июля. «Ботафого», скорее всего, приостановит переговоры со «Спартаком» по переходу форварда.

Артуру 27 лет. Он перешел в «Ботафого» в январе 2025 года из петербургского «Зенита». В 27 матчах за бразильский клуб форвард забил четыре мяча.

Нападающий выступал за «Зенит» с января 2024 года и провел за команду 35 игр, в которых отметился семью мячами. Вместе с петербургской командой полузащитник выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.