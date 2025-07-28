Экс-футболист «Зенита» отказался от перехода в «Спартак», пишут СМИ

Ранее СМИ сообщали, что российский клуб предлагал за трансфер нападающего около 15 млн евро. Однако, по информации источника, Артур не хочет возвращаться в Россию по семейным обстоятельствам. «Ботафого» также отклонил предложение «красно-белых», так как не хочет терять еще одного игрока в трансферное окно.