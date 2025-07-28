Из «Спартака» уйдет основной защитник, с Украины сбежал нападающий. Трансферы и слухи дня

Вторую половину прошлого сезона 24-летний уроженец Донецкой области провел в аренде в «Колосе». После возвращения в родной клуб этим летом Сидоров тренировался с молодежной командой, так как основная находилась на сборах за границей. Однако в какой-то момент футболист перестал приходить на тренировки. Позднее Сидоров известил, что покинул страну по семейным обстоятельствам. Отмечается, что «Металлисту» неизвестно, где именно находится Сидоров и каким способом он пересек государственную границу.