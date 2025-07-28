Из «Спартака» уйдет основной защитник, с Украины сбежал нападающий. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Акрон» подпишет экс-полузащитника «Нанта»
Как стало известно Sport24, экс-полузащитник французского «Нанта» и сборной Гваделупы Маркус Коко близок к подписанию контракта с тольяттинским «Акроном» сроком на два года.
Игрок успешно прошел медицинское обследование в Анталии и ожидает оформления рабочей визы для переезда в Россию.
Игрок должен прилететь в Россию на следующей неделе.
ЦСКА хочет приобрести 19-летнего вингера «Фламенго»
Московский ЦСКА проявляет интерес к крайнему нападающему бразильского «Фламенго» Матеусу Гонсалвесу. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету, у которого 56,9 тысяч подписчиков в X.
По данным источника, армейцы еще не делали предложений по трансферу Гонсалвеса, но готовы заплатить за 19-летнего вингера порядка 8 миллионов евро. Также форвард интересен бразильским «Крузейро» и «РБ Брагантино».
В нынешнем сезоне Матеус Гонсалвес провел за «Фламенго» 14 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 5 миллионов евро.
«Аль-Джазира» сделала предложение ЦСКА по трансферу Виллиана Роши
«Аль-Джазира» направила ЦСКА предложение по трансферу центрального защитника Виллиана Роши. Данную информацию, озвученную ранее «Спорт-Экспресс», подтвердили в агентстве футболиста.
— «Аль-Джазира» действительно сделала предложение ЦСКА по Виллиану, — сообщили корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро в агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы футболиста.
Ранее появилась информация, что клуб из Абу-Даби готов заплатить за 30-летнего бразильца 6 миллионов евро.
Роша перешел в ЦСКА из «Портимоненсе» в сентябре 2022 года за 2 миллиона евро. В составе армейцев он провел 105 матчей, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
Файзуллаев прошел медобследование для перехода в «Истанбул Башакшехир»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о процессе вероятного перехода полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».
«Аббос прошел медосмотр, он в Стамбуле. Клубы финализируют сделку по части оплаты», — передает слова Брейдо корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Ожидается, что стоимость сделки составит 7,5 млн евро — турецкий клуб отправит армейцам всю сумму сразу.
В прошедшем сезоне 21-летний футболист сборной Узбекистана провел за ЦСКА 39 матчей, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.
«Спортинг» договорился о переходе Мангаша из «Спартака»
Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш продолжит карьеру в «Спортинге». Лиссабонский клуб согласовал все условия перехода, сообщается в аккаунте Do Bom Futebol в соцсети X, который специализируется на португальских трансферах.
Ранее сообщалось, что «Спортинг» готов предложить за Мангаша 4 млн евро.
Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года за 2 млн евро. 27-летний футболист провел за красно-белых в общей сложности 19 матчей и забил 3 гола.
Майсторович покинет «Динамо»
Сербский защитник московского «Динамо» Милан Майсторович может покинуть команду.
Как стало известно Sport24, «Динамо» попытается найти новую команду для защитника Милана Майсторовича.
Причинами, по которым московский клуб хочет расстаться с 20-летним сербом, являются возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ и проблемы со здоровьем у самого футболиста.
В предыдущем сезоне РПЛ серб провел 9 матчей, в которых забил 1 гол.
Что в Европе
Футболист из УПЛ сбежал с Украины
Нападающий харьковского «Металлиста» Алексей Сидоров без разрешения покинул территорию Украины, сообщают местные СМИ.
Вторую половину прошлого сезона 24-летний уроженец Донецкой области провел в аренде в «Колосе». После возвращения в родной клуб этим летом Сидоров тренировался с молодежной командой, так как основная находилась на сборах за границей. Однако в какой-то момент футболист перестал приходить на тренировки. Позднее Сидоров известил, что покинул страну по семейным обстоятельствам. Отмечается, что «Металлисту» неизвестно, где именно находится Сидоров и каким способом он пересек государственную границу.
«Клуб призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур в связи с противоправными действиями футболиста», — говорится в заявлении «Металлиста».
Жоау Феликс уедет в Саудовскую Аравию
Нападающий «Челси» Жоау Феликс продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср».
Как сообщает Sky Sports News, «Челси» и «Аль-Наср» согласовали трансфер игрока.
Сделка включает первоначальный взнос в размере 30 млн евро и 20 млн евро в качестве дополнительных бонусов.
В прошлом сезоне Феликс выступал за «Милан» на правах аренды.
За время выступления за «Милан» 25-летний Феликс принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.
«Ливерпуль» и «Бавария» достигли полного соглашения по трансферу Луиса Диаса
«Ливерпуль» и «Бавария» достигли полного соглашения по трансферу нападающего Луиса Диаса.
Как сообщает Sky Sports, сумма сделки составит 75 млн евро без учета бонусов. 28-летний футболист подпишет контракт, рассчитанный до 2029 года.
В начале следующей недели игрок пройдет медицинское обследование для «Баварии».
В сезоне-2024/25 Диас провел 50 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.
Автор: Николай Соников