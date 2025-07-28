Талалаев назвал главные причины разгрома «Спартака»: «Москвичи включились, когда остались вдесятером»

— Спустя некоторое время после громкой победы можете сформулировать основную причину такого результата?
— Первое — очень хорошая работа моих футболистов. То, что они показали во втором туре кряду, — близко к нашему идеалу. Второе — правильный план на игру. Ну и, как мне показалось, «Спартак» нас немного недооценил.
— Это сразу бросилось в глаза?
— Ну да. Видно было, что москвичи включились, когда остались вдесятером. Вот тогда мы и увидели истинный уровень футболистов «Спартака».
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
26.07.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Владислав Саусь
49′
Чиносо Оффор
(Эльдар Чивич)
80′
Николай Титков
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
45+9′
91
Антон Заболотный
11′
10
Маркиньос
45+4′
58′
29
Рикарду Мангаш
45+7′
97
Даниил Денисов
55′
4
Алексис Дуарте
35
Кристофер Мартинс
65′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
65′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
15′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
55′
82
Даниил Хлусевич
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
17
Владислав Саусь
56′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
71′
23
Мингиян Бевеев
17′
38′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
37′
66′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
66′
90
Чиносо Оффор
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Спартак
Балтика
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
3
23
Удары в створ
0
10
Угловые
0
6
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти