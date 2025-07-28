Данил Круговой: чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира

«Конечно, мы все будем скучать по Аббосу. Но он обещал вернуться (улыбается). Думаю, что чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира. Желаю ему успехов. Аббос — хороший футболист и человек. Блин, очень кайфово было с ним играть… Особенно в схеме 3−4−3, когда он играл вингера, а я — слева на фланге», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.