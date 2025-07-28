Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.33
П2
4.87
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Зенит
2
П1
X
П2

Данил Круговой: чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира

Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой прокомментировал уход из команды Аббосбека Файзуллаева.

Источник: РИА "Новости"

Узбекистанский хавбек продолжит карьеру в Турции. Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

«Конечно, мы все будем скучать по Аббосу. Но он обещал вернуться (улыбается). Думаю, что чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира. Желаю ему успехов. Аббос — хороший футболист и человек. Блин, очень кайфово было с ним играть… Особенно в схеме 3−4−3, когда он играл вингера, а я — слева на фланге», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне хавбек провёл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.