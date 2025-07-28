«Глушенкову дали 10-й номер, но где голы, пасы? “Рубин” обязан бороться за тройку». Орлов — об упущенной победе «Зенита»

— На мой взгляд, ничья закономерна, — считает Орлов. — «Зенит» потрясающе смотрелся в первом тайме. Как играл Мостовой! Какое хладнокровие при пробитии пенальти. А как вам его выверенный навес точно на голову Кассьерры?
Все началось с отличного заброса Дугласа Сантоса. Мостовой здорово обработал мяч правой, ну и с левой исполнил все как надо! Я его все укорял за работу левой ногой, но Андрей был хорош. Замечательный навес — чуть выше головы защитника. И точно на Кассьерру. Идеально!
Конечно, после перерыва Андрей мог забивать еще минимум один мяч. Моменты-то были. Но что поделать…
Что с питерцами произошло после перерыва? Здесь прежде всего нужно отдать должное Рашиду Рахимову. Хороший тренер! Вообще, считаю, что этот «Рубин» просто обязан бороться за тройку. По качеству футбола, по составу казанцы способны замахнуться на медали. Очень обученные, тактически грамотные ребята. «Физика» — на высоком уровне. Как они прибавили во втором тайме!
«Зениту», надо признать, уже не хватило той концентрации, которая была до перерыва. Игроки где-то уже оказались не готовы к тому, что соперник так начнет играть. Пошли ошибки… Вспомните первый гол. Зачем же Дуглас Сантос выносил мяч по центру? Казанцы за такие просчеты наказывают. Сильно удивлен, что они в прошлом сезоне заняли только седьмое место.
Вообще, лично я получил удовольствие от этого матча. Много интересных комбинаций, качественных передач.
Упустить такую победу — камень в огород Семака? Надо понимать, что это начало сезона. От осечек никто не застрахован. Тот же «Краснодар» дома проиграл «Локомотиву». Конечно, Даку сегодня доказал, что он форвард высокого уровня. Мне даже кажется, что по своему арсеналу, качествам он интереснее, разнообразнее Кордобы. Что ж, получается, не зря «Зенит» им интересовался. Даку играет на грани фола. Но сегодня Ваня Дркушич в целом с ним справился. Хороший матч в его исполнении.
Глушенкова заменили в перерыве. Максиму дали 10-й номер, так? Рассчитывают на него. Этот номер обязывает к определенным действиям на поле. К голам и передачам. Но где конкретика от Глушенкова? Пока мы ее не видим. Сейчас его нельзя назвать лидером команды. С правого фланга атак было не так много.
Педро играл в центре и отдал два проникающих паса Мостовому. Был полезен. Жерсону еще надо немного освоиться. Это только его второй матч в РПЛ. Но качества, конечно, видны. Он точно принесет пользу сине-бело-голубым.
Никакой катастрофы я в упущенной победе для питерцев не вижу. Ничья на выезде с очень крепким соперником — стратегически весьма неплохой результат. Все впереди. Глушенков, Жерсон, Лусиано еще обязательно прибавят. Потенциал у них очень серьезный.
Если анализировать качество футбола на старте сезона, то на первое место я бы поставил «Локомотив». «Балтика» — вторая. Талалаев отлично сработал в матчах с «Динамо» и «Спартаком». А третье место делят «Зенит» и «Рубин». Вот эти четыре команды лучше остальных оказались готовы к чемпионату.
«Спартаку» отчасти не повезло. Станкович, видимо, был покорен физическими данными Заболотного. Рост, мощь. Но как можно было на 10-й минуте оставить свою команду в меньшинстве?! Я сейчас обращаюсь к Заболотному. На тебя рассчитывают, что ты творишь?! Как ты оказался в центре поля? Почему ты так ногу поставил? Шипами в соперника. А затем еще и Маркиньос схлопотал вторую желтую…
Автор: Виталий Айрапетов
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
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