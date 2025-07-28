«Бенфика» согласилась на трансфер Жедсона из «Бешикташа» в «Спартак» — O Jogo

Стамбульский клуб приобрёл воспитанника «Бенфики» летом 2022 года за € 6 млн. Ранее стало известно, что зарплата Жерсона в «Спартаке» составит € 2,5 млн в год с легкодоступными бонусами, которые позволят увеличить оклад до € 3,5 млн.