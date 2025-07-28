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«Бенфика» согласилась на трансфер Жедсона из «Бешикташа» в «Спартак» — O Jogo

Полузащитник Жедсон Фернандеш близок к трансферу из «Бешикташа» в московский «Спартак».

Источник: Getty Images

Как сообщает издание O Jogo, португальская «Бенфика», которой принадлежит половина прав на игрока, согласилась на переход 26-летнего футболиста в московский клуб.

По данным источника, именно отсутствие согласия со стороны «Бенфики» ограничивало возможность скорейшего осуществления сделки. Сообщается, что португальский клуб получит € 10 млн за переход Жедсона из «Бешикташа» в «Спартак».

Стамбульский клуб приобрёл воспитанника «Бенфики» летом 2022 года за € 6 млн. Ранее стало известно, что зарплата Жерсона в «Спартаке» составит € 2,5 млн в год с легкодоступными бонусами, которые позволят увеличить оклад до € 3,5 млн.