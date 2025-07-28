Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
29.07
Кайрат
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.87
П2
7.80
Футбол. Кубок России
29.07
Динамо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.70
Футбол. Кубок России
29.07
Акрон
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.57
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
29.07
Иберия 1999
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.00
П2
4.47
Футбол. Кубок России
29.07
Краснодар
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.96
П2
6.70
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
Черноморец
2
П1
X
П2

Игорь Акинфеев вошёл в топ-14 футболистов мира за всю историю по числу матчей за один клуб

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вошёл в топ-14 футболистов мира за всю историю по числу матчей за одну команду, сообщает Transfermarkt в телеграм-канале.

Источник: Чемпионат.com

Игра 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1) стала для футболиста 800-й в составе армейцев.

Возглавляет рейтинг по количеству матчей за одну команду бразильский вратарь Рожерио Сени, который провёл 1105 игр в составе «Сан-Паулу». На втором месте находится полузащитник Райан Гиггз, сыгравший 963 встречи за «Манчестер Юнайтед». Замыкает тройку защитник Паоло Мальдини, на счету которого 902 игры в составе «Милана».

Отметим, что Акинфеев является единственным действующим футболистом в данном списке. За 800 матчей вратарь пропустил 718 голов и провёл «на ноль» 334 встречи. Игорь дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет.

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
Читать дальше