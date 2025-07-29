Игорь Акинфеев опубликовал пост о юбилейном матче за ЦСКА

«800 матчей как один миг! Но я помню каждый. Бесконечная благодарность каждому тренеру, каждому партнёру по команде, всему руководству. И, конечно, в первую очередь — болельщикам. Без вас этого рекорда бы не было», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.