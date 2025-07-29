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«Я был шокирован». Бернард Бериша впервые прокомментировал уход из «Ахмата»

33-летний экс-нападающий «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал свой уход из грозненского клуба.

Источник: Чемпионат.com

«Для меня это был второй дом. Я играл в “Ахмате” восемь с половиной лет, жил в Грозном и проводил там много времени с семьёй. Мой сын ходил в местную школу, и всё было хорошо. Покидать “Ахмат” было очень тяжело для меня — я провёл долгие годы в этом клубе и хотел завершить карьеру здесь. Однако не получилось. Руководство решило так — завершить со мной сотрудничество. Я сказал: “Хорошо. Если клуб не хочет видеть меня здесь — без проблем. Мы можем обсудить это, достигнуть соглашения и завершить совместную работу.

У меня не было такой возможности. Президент “Ахмата” сказал, что клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества со мной. Я об этом не догадывался, потому что прошёл предсезонную подготовку с командой, показал хороший уровень. Был немного шокирован таким решением “Ахмата”, но это футбол, и здесь такое случается. Опять же, сказал президенту, что нет никаких проблем, если клуб не хочет видеть меня здесь. Мы расстались на хорошей ноте.

Но никаких обид на “Ахмат” у меня нет. В футболе такое бывает, и я очень уважаю клуб, президента. Здесь был мой дом. Я понял это решение клуба, хоть и поначалу шокирован, и сказал, что всё хорошо”, — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.

Бериша выступал за «Ахмат» с 2017 года. За это время он провёл 199 официальных матчей, в которых забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи. 17 июля клуб сообщил о расторжении контракта с игроком по обоюдному соглашению.