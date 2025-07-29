«Спартак» оформляет свой крупнейший трансфер! Всё-таки дожали звезду из чемпионата Турции

Турецкий журналист Гёкхан Динч написал, что «Бешикташ» продаст «Зениту» Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова за € 30 млн, однако при этом стамбульцы попросили оформить сделку так, чтобы португалец шёл за € 5 млн, а казахстанец — за € 25 млн. Хотя в реальности именно Жедсон оценивался раз в пять дороже. Причина — в нежелании делиться большой суммой денег с «Бенфикой», которая, согласно источнику, оставила за собой 50% от перепродажи полузащитника. Лиссабонцы, вероятно, подали бы в суд на «Бешикташ» из-за искусственного занижения стоимости игрока, а участвовать в подобных историях и портить себе имидж, конечно, не хочется никому.