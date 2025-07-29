«Поначалу я был шокирован». Почему легендарный Бериша покинул «Ахмат»?

— Я благодарен «Ахмату» за всё, что клуб сделал для меня. Спасибо президенту и всем людям, меня окружавшим. С ними я очень вырос и многое приобрёл. Отдельное спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову, который очень помог мне, многое дал, уважал меня. И, конечно, хочу выразить свою признательность болельщикам. Они всегда понимали все трудности, всегда были со мной и со всей командой. А мы старались сделать их счастливыми. Большое спасибо за эти восемь с половиной лет.