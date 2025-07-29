Гришин оценил старт сезона в исполнении «Акрона»

«Акрон» по большому счёту не изменился. Они играют в свой футбол. Могут разыгрывать мяч через короткий пас, но если сложно выходить из обороны, то могут просто выбивать мяч вперед, чтобы Дзюба цеплялся за подбор. «Акрон» может играть в высокий прессинг, но и садиться в оборону тоже умеет. Крепкая команда«, — заявил Гришин в эфире “Матч ТВ”.