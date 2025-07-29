«Бешикташ» хочет взять Ренана в аренду, «Зенит» требует за защитника € 15 млн

По данным источника, в «Бешикташе» Ренан хочет зарабатывать € 2 млн в год. Роберт присоединился к «зениту» зимой 2023 года. В январе 2024 года 21-летний футболист перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды. Минувший сезон защитник провёл в аренде в клубе «Аль-Шабаб».