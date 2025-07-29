Семин: «Весь период после Романцева “Спартак” топчется на месте. Если не сдал позиции»

«Работать тренером в “Спартаке” — задача не из легких. У клуба огромные традиции, и при Олеге Романцеве команда практически каждый год становилась чемпионом. Этому уровню нужно соответствовать. А это очень сложно. Болельщики всегда ждут больших побед, но, к сожалению, ожидания далеко не всегда совпадают с реальностью.



Не буду говорить о развитии “Спартака” при Станковиче. Тут речь о другом. Есть период Романцева, и есть все, что было после него. Вот весь этот период “Спартак” топчется на месте, если не сдал позиции», — приводит слова Семина РИА Новости.