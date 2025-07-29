Заза Джанашия: «Локомотив» — претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ

«Не считаю победу “Локомотива” над “Краснодаром” сенсацией. Команда играет с сильными соперниками очень хорошо. “Локомотив” очень хорошо стартовал в этом сезоне, у команды никогда не было такого старта — всегда начинали плохо. Надо так и продолжать. “Локомотив” — претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ. У команды есть уверенность, пацанам нужно продолжать играть так, как они умеют. При этом для железнодорожников очень хорошо, что другие топ-клубы России теряют очки», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.