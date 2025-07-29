Зайнутдинов объяснил свой трансфер в «Динамо»

«Очень рад присоединиться к семье “Динамо”. Тепло пацаны приняли. Пятерых-шестерых человек знаю я. Рад быть здесь с вами.



Нагрузки у Георгиевича (тренер “Динамо” Валерий Карпин) отличаются, очень интенсивные тренировки. Я прошёл сборы, потихоньку прихожу в порядок. “Динамо” — это клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места. Золото — это мечта, можно сказать», — сказал Зайнутдинов пресс-службе российского клуба.