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Зайнутдинов объяснил свой трансфер в «Динамо»

Футболист сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов прокомментировал свой переход из стамбульского «Бешикташа» в московское «Динамо», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Динамо" Москва

«Очень рад присоединиться к семье “Динамо”. Тепло пацаны приняли. Пятерых-шестерых человек знаю я. Рад быть здесь с вами.

Нагрузки у Георгиевича (тренер “Динамо” Валерий Карпин) отличаются, очень интенсивные тренировки. Я прошёл сборы, потихоньку прихожу в порядок. “Динамо” — это клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места. Золото — это мечта, можно сказать», — сказал Зайнутдинов пресс-службе российского клуба.

Напомним, накануне «бело-голубые» официально объявили о переходе казахстанца. Контракт Зайнутдинова рассчитан до лета 2029 года и предусматривает возможность продления ещё на один сезон. Выступать за новый клуб игрок будет под 19‑м номером.