Отпускать Рошу — самоубийство для ЦСКА. Но клубу не оставили выбора

ЦСКА не только развил бразильца, но и получил для себя важнейшего игрока центра обороны. За последние три сезона Роша если и пропускал матчи, то зачастую из-за дисквалификации. Рядом с ним навыки повысил и Дивеев. А их пара и правда стала одной из самых надёжных в РПЛ. И как сейчас взять и отпустить ключевого защитника? Сразу после старта сезона. Когда с новым тренером меняется игровая модель. С точки зрения спорта это самоубийство. Кто-то напишет — есть молодые Лукин и Абдулкадыров. Но давайте честно: это талантливые парни, способные классно играть в Кубке и ситуативно — в РПЛ. Однако сейчас они не похожи на игроков, которые готовы провести 25 матчей в сезоне на стабильном уровне. И постоянно помогать в борьбе за медали. А Роша может.