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Отпускать Рошу — самоубийство для ЦСКА. Но клубу не оставили выбора

Хотя заработают прилично. А самому бразильцу дали очень солидный контракт в ОАЭ.

Источник: Чемпионат.com

ЦСКА сделал Виллиана Рошу. Не все вспомнят, что бразильца вытащили в Москву из «Портимоненсе» летом 2022 года. Клуб-аутсайдер португальской лиги сейчас и вовсе вылетел в местную Сегунду. Парню было уже 27 лет, и перспектив для взлёта, объективно, не чувствовалось. ЦСКА выложил € 1,5 млн — и это стало суперпопаданием. За три года в РПЛ Роша спрогрессировал до одного из лучших центральных защитников лиги (или и вовсе лучшего?), поднял свою стоимость до € 6 млн и сейчас реально переживает пик карьеры.

Так что нет ничего удивительного, что его захотели забрать. Ещё перед матчем с «Ахматом» инсайдер Иван Карпов и «СЭ» сообщали об интересе к игроку из «Аль-Джазиры». Дальше, по данным «Чемпионата», сам Роша попросил ЦСКА отпустить его в ОАЭ. А теперь об уходе Виллиана пишут уже как о факте. Хотя ещё вчера клуб не принял решения и был намерен сохранить защитника у себя. Директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо и вовсе сообщал, что пока рано говорить о чём-то предметном.

Мы слушаем и никак не можем осуждать ЦСКА. Хотя бы по причине первого предложения этого текста. Где сейчас был бы Роша, если бы в 2022-м его не разглядели скауты москвичей? Самый очевидный вариант — спустился бы с «Портимоненсе» во второй дивизион. Получал бы мало денег и рефлексировал о карьере. При лучшем раскладе — сохранился бы где-то в середняке высшего дивизиона.

Сейчас предложений от топов, а Роше уже 30 лет, ждать уже сложно. Да, он мог бы вернуться в Бразилию. Но опять же — куда-то к середняку или аутсайдеру. Ведь фамилия Роши не сверкала в родной стране — да, играл за вторые команды «Фламенго» или «Гремио». Однако это точно не тот футболист, за которым кто-то будет бегать.

ЦСКА не только развил бразильца, но и получил для себя важнейшего игрока центра обороны. За последние три сезона Роша если и пропускал матчи, то зачастую из-за дисквалификации. Рядом с ним навыки повысил и Дивеев. А их пара и правда стала одной из самых надёжных в РПЛ. И как сейчас взять и отпустить ключевого защитника? Сразу после старта сезона. Когда с новым тренером меняется игровая модель. С точки зрения спорта это самоубийство. Кто-то напишет — есть молодые Лукин и Абдулкадыров. Но давайте честно: это талантливые парни, способные классно играть в Кубке и ситуативно — в РПЛ. Однако сейчас они не похожи на игроков, которые готовы провести 25 матчей в сезоне на стабильном уровне. И постоянно помогать в борьбе за медали. А Роша может.

Источник: РИА "Новости"

Что насчёт продажи? С точки зрения экономики сейчас для этого идеальный момент. И в клубе это отлично понимают. Предложение в € 6 млн, которое сделала «Аль-Джазира», выглядит как только что добытый мёд. Кто-то даже скажет — маловато, но это в несколько раз больше суммы, которую московский клуб заплатил за игрока три года назад. И вряд ли в обозримой перспективе кто-то даст больше. Разве что с «Аль-Джазирой» можно немного пободаться. Для самого Роши это тоже удивительный подарок судьбы. Он никогда не зарабатывал € 2,7 млн за сезон. А получить такой контракт в 30 лет — сценарий, который бывает только в бразильском кино.

Логично, что он и агенты должны были просто умолять ЦСКА. Другого такого шанса не будет. И сам Роша это отлично понимает. Но, опять же, не забываем, что у ЦСКА сейчас нет реальной альтернативы. На рынке РПЛ остался разве что Валентин Пальцев, за которого просят много денег. А тащить кого-то из-за рубежа — всегда риск. Хотя бы адаптационный. Очень сложно взять игрока, поставить в центр обороны и заставить играть на высоком уровне. Да, с самим Рошей вышло именно так, однако это скорее хорошее исключение.

Фиксируем: в плане спорта идеальным сценарием для ЦСКА было бы сохранить Рошу и не устраивать надлом в конструкции, которую собирает Челестини. Можно было предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты, чтобы не было так обидно. Хотя бы до 2028 года, ведь предыдущий истекает в 2027-м.

С точки зрения же экономики ЦСКА действительно надо отпускать игрока. Но клуб, который ставит задачу по завоеванию трофеев, не всегда думает только о деньгах. Может, ЦСКА, решив сохранить Рошу, как раз подтвердил бы титульные амбиции. Но главное при таком сценарии — чтобы не зачах сам игрок. Ведь таких денег он уже нигде не заработает.