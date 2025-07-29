Трансфер Сауля Коко в «Спартак» из «Торино» сорвался — Tuttosport

По информации источника, красно-белые предложили туринскому клубу € 15 млн плюс бонусы за трансфер 26-летнего футболиста, однако итальянцы решили не активизировать переговорный процесс с посредниками московской команды, поскольку не были уверены в сроках, которые потребуются агентам игрока для согласования личного контракта с российским грандом.