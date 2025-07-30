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Голенков: «Без Карпина “Ростов” стал более дружественным в коллективе»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал об изменениях в команде после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера дончан.

Источник: fc-rostov.ru

В феврале испанец Джонатан Альба сменил ушедшего Карпина во главе «Ростова».

— Команда, на мой взгляд, при Альбе играет более раскрепощенно, чем при Карпине. Что еще поменялось?

— Базовые настройки остались прежними, но изменения, конечно, есть.

— Какие?

— Тактические. Эмоциональные. Психологические. Джонатан Альба — совершенно другой человек. Наверное, команда стала более раскрепощенной, более дружественной в коллективе. В плане тактики есть изменения — играем в два форварда, выход через длинный пас побольше стали использовать, — заявил Голенков в интервью РБ Спорт.

Завтра, 30 июля, «Ростов» сыграет дома против московского «Спартака» в групповом раунде Кубка России.