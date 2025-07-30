Голенков: «Без Карпина “Ростов” стал более дружественным в коллективе»

— Тактические. Эмоциональные. Психологические. Джонатан Альба — совершенно другой человек. Наверное, команда стала более раскрепощенной, более дружественной в коллективе. В плане тактики есть изменения — играем в два форварда, выход через длинный пас побольше стали использовать, — заявил Голенков в интервью РБ Спорт.