Голенков: «Без Карпина “Ростов” стал более дружественным в коллективе»

В феврале испанец Джонатан Альба сменил ушедшего Карпина во главе «Ростова».
— Команда, на мой взгляд, при Альбе играет более раскрепощенно, чем при Карпине. Что еще поменялось?
— Базовые настройки остались прежними, но изменения, конечно, есть.
— Какие?
— Тактические. Эмоциональные. Психологические. Джонатан Альба — совершенно другой человек. Наверное, команда стала более раскрепощенной, более дружественной в коллективе. В плане тактики есть изменения — играем в два форварда, выход через длинный пас побольше стали использовать, — заявил Голенков в интервью РБ Спорт.
Завтра, 30 июля, «Ростов» сыграет дома против московского «Спартака» в групповом раунде Кубка России.