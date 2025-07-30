Илья Вахания: «Неправильно говорить, что наш состав стал хуже»

Футболисты «Ростова» начали новый сезон с двух выездных поражений в чемпионате России. Сначала они не справились с петербургским «Зенитом», когда проиграли 1:2, хотя вели в счете 1:0. А в минувшие выходные уступили московскому «Динамо» (0:1), главным тренером которого с июня является Валерий Карпин, в конце февраля покинувший аналогичный пост в «Ростове».
В интервью «Известиям» защитник донского клуба Илья Вахания поделился мнением о первых матчах своей команды этим летом и сравнил нынешнее «Динамо» Карпина с его «Ростовом», а также объяснил, как ростовчане будут справляться с потерей ряда лидеров, ушедших в июне — нападающего Николая Комличенко и защитника Максима Осипенко, а также покинувшего желто-синих зимой полузащитника Данила Глебова.
— Что помешало в первых двух турах набрать хотя бы одно очко?
— Мы не создали должное количество моментов в атаке. Отсюда и не забили гол.
— У вас была первая игра против Валерия Карпина после его ухода из «Ростова». Успели пообщаться?
— Просто руки после игры пожали, и всё.
— «Динамо» Карпина чем-то напомнило «Ростов» его времен?
— Мне кажется, да. Хотя в матче с нами это проявлялось в меньшей степени. Потому что играло «Динамо» больше за счет длинных передач. Думаю, это в какой-то степени наша заслуга, нашего прессинга. Но всё равно виден был у соперника посыл тренера, что он хочет играть через короткий пас.
— У вас летом была первая предсезонка при Джонатане Альбе как главном тренере. Что-то поменялось в подготовке по сравнению с временами Карпина?
— Всё то же самое осталось — всё одинаково.
— После двух поражений на старте есть повод для паники? Или можно списать на уровень соперников?
— Конечно, высокий уровень соперников сказывался, но при этом мы хотели и могли взять очки в этих играх, но не получилось. Будем смотреть дальше, в будущее, и идти вперед. Считаю, что если будем играть так же дальше и немного прибавим, то результаты улучшатся.
— Насколько летом усложнили жизнь команде уходы Николая Комличенко и Максима Осипенко?
— Конечно, их уход был бы потерей для любого клуба РПЛ. Но, как мы видим, нам удалось заменить их качественными футболистами и сохранить качественную команду.
— На обстановке в команде летом сказывались постоянные слухи о скором уходе руководства клуба, тренерского штаба и большей части состава?
— Нет, ничего такого не сказывалось. По крайней мере, говорю по себе.
— Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, который подтверждал «Спорт-Экспрессу» свой уход, но официально так и не ушел, по-прежнему с командой?
— Всё так же, как в прошлом и позапрошлом сезонах.
— В межсезонье было много слухов, что вы уйдете в какой-то из топ-клубов. Насколько это было реально?
— Я не знаю. Читал в телеграм-каналах о своем уходе. И на этом в принципе всё. Больше ничего не могу сказать. Только оттуда же получал информацию, откуда и все.
— То есть на вас и вашего агента никто из клубов не выходил с предложениями?
— Нет.
— Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин тоже не говорили об интересе других клубов?
— Ничего такого не было.
— Допускаете еще свой уход из «Ростова» до конца нынешнего летнего трансферного окна?
— Я футболист «Ростова».
— Надолго?
— У меня четыре года контракта (улыбается).
— Какой результат в нынешнем чемпионате будете считать удачным для «Ростова»?
— Конечно, мы хотим быть как можно выше. Естественно, как и любая команда.
— За счет чего это можно сделать, если ушли лидеры?
— Как я уже сказал, к нам пришли новые футболисты. И они очень качественные. Так что неправильно говорить, что состав «Ростова» стал хуже. Он поменялся, но суть осталась та же.
— То есть он не хуже сейчас, чем при Глебове, Комличенко и Осипенко?
— Я бы не сказал, что хуже. Как видите, мы всем нашли замену, и мы не проседаем по уровню.
Алексей Фомин