Илья Вахания: «Неправильно говорить, что наш состав стал хуже»

— Мне кажется, да. Хотя в матче с нами это проявлялось в меньшей степени. Потому что играло «Динамо» больше за счет длинных передач. Думаю, это в какой-то степени наша заслуга, нашего прессинга. Но всё равно виден был у соперника посыл тренера, что он хочет играть через короткий пас.