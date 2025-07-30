Жедсон Фернандеш прилетел в Москву для завершения перехода в «Спартак»

28 июля «СЭ» сообщал, что красно-белые хотят подписать с 26-летним португальцем контракт на 4 года. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.
29 июля «Бешикташ» официально объявил о переговорах по трансферу футболиста в «Спартак».
Фернандеш перешел в «Бешикташ» из «Бенфики» в июле 2022 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел за «Бешикташ» 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.