Главный тренер «Рубина» Рахимов: посмеялись с Даку после срыва его трансфера в «Зенит»

— Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.